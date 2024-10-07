İlginç Sonuçlar Çıktı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasındaki 'Türkiye Buluşmaları' Raporu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında AKP tarafından 81 ilde 11 bin program yapıldı. Talep, istek ve şikayetlerin kayıt altına alındığı programın raporlarından dikkat çeken sonuçlar çıktı. Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, vatandaş bu defa en temel iki problem olarak ekonomi ve adaleti gösterdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşın istek ve şikâyetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı. Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ardından da Meclis’e sunulacağı kaydedildi.

AKP MYK'DA GÜNDEME GELECEK

Vatandaşın bir diğer problem olarak gösterdiği ekonomi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dar gelirli vatandaşların konut başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun için yeni projeler geliştirileceği belirtildi.

Reform sürecinin bugün yapılması planlanan AKP MYK toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar verebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi