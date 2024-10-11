Gebze'deki Hayvan Katliamına Tarkan'dan Sert Çıkış! ‘Buna Sebep Olanlar…’

Gebze'de, birçok kedi ve köpeğin cansız bedenlerinin, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin önündeki çöp kutusunda bulunduğu iddiaları gündem oldu.

Olay yerine gelen hayvanseverler durumu belgelendirirken, bazı poşetlerde bulunan iğneler dikkat çekti. Bu durum, hayvan hakları savunucularının tepkini topladı.

‘O SIZLAMAYAN VİCDANLARINIZA YAZIKLAR OLSUN’

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından olaya ilişkin tepki gösterdi. Tarkan, paylaşımında "Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun! #GebzedeKatliamVar #YasayıGeriÇek — Tarkan (@tarkan) October 11, 2024

Kaynak: Haber Merkezi