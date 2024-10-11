Son Sinyal Oradan Geldi! ‘Sur Katliamı’ndaki Kritik Telefon Nerede?

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih’te, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından işlenen çifte cinayet, Türkiye’yi derinden etkiledi.

Semih Çelik önce Eyüp’teki evinde Ayşenur Halil’in boğazını keserek öldürdü ardından Edirnekapı surlarında buluştuğu İkbal Uzuner'in başını kesip surlardan attı. Cinayetlerin ardından Semih Çelik, kendini surlardan atarak intihar etti.

SON SİNYAL SURDAN GELDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Çelik’in cep telefonu halen kayıp. Güvenlik güçleri, telefonun en son surlardan sinyal verdiğini tespit ederek bölgede detaylı aramalarını sürdürüyor.

CİNAYETE YÖNLENDİREN BİRİSİ Mİ VAR?

Semih Çelik'in cep telefonunun bulunmasıyla, soruşturmada yeni bir döneme girileceği düşünülürken güvenlik güçleri, Çelik’in son görüşmelerini inceleyerek, onu cinayete yönlendiren bir kişi olup olmadığını araştırıyor.

Eğer böyle bir bağlantı tespit edilirse, soruşturmanın farklı bir yöne evrilebileceği ve kapsamının genişletilebileceği değerlendirildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi