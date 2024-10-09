'Sur' Katiline Övgüler Yağdıran 17 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

İstanbul Fatih’te 4 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil’i (19) yarım saat arayla katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner’in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir şahıs ise 'Varlearned' ismiyle sosyal medyadan kadın cinayetleriyle ilgili övgü dolu paylaşımlar yaptı.

Adıyaman Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir çalışma yürüttüğünü açıkladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, sosyal medyada yapılan övücü paylaşımlar üzerinde duruldu. Ekiplerce yapılan çalışmada "Varlearned" isimli kullanıcı adının U.B.H'ye (17) ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA