Telefon Faturaları Kabardı... Bakandan Zamlara İlişkin Şaşırtan Açıklama!

Kabaran internet ve telefon faturalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararladır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil" dedi.

AKP'nin Meclis'teki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, artan internet fiyatlarına ilişkin olarak, "İnternet faturaları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti" dedi

'TAMAMEN SERBEST PİYASA'

GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlarla ilgili Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine de Uraloğlu şunları söyledi:

"Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar. Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil."