5. Kattan Düştü, 5 Ay Sonra Yürümeye Başladı

Eskişehir'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen, büyük kısmı yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olmak üzere yaklaşık 5 ay tedavi gören 25 yaşındaki Ahmet Furkan Çetin, tedavisinin ardından yürümeye başladı.

Çetin, 29 Nisan'da Eskişehir'deki evinin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Çetin'in omurgası ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar, yemek ve nefes borusunda da delik tespit edildi.

Eskişehir'de önce Yunus Emre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde solunum cihazına bağlı olarak 38 gün tedavi gören Çetin, daha sonra omurilik ameliyatı için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çetin, ameliyatın ardından bir süre daha Eskişehir'de yoğun bakımda tedavi gördü.

Solunum cihazına bağlı olarak, yemek ve nefes borusundaki deliğin kapatılması için 16 Temmuz'da İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çetin'in nefes ve yemek borusundaki delik, 1 Ağustos'ta 5 saatlik ameliyatla kapatıldı.

Ağustos ayının sonunda fizik tedavi görmeye başlayan Çetin, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından rahat bir şekilde nefes almaya ve yürüteç yardımıyla adım atmaya başladı.

Kaynak: AA