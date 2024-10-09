Emniyetten Bilgilendirme Faaliyetleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, hırsızlık ve aile içi şiddet konularında halkı bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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Emniyetten Bilgilendirme Faaliyetleri

Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde halkın kalabalık ve yoğun olduğu, Zafer Meydanı, Vazo Önü ve Sevgi Yolu’nda vatandaşlara, dolandırıcılık, hırsızlık, aile içi şiddet KADES konularında gerekli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ayrıca kitapçık ve broşür dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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