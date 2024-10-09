Komşusu Olay Günü Gördüklerini Anlattı: 'Semih Bembeyaz Olmuştu, Titriyordu...'
Türkiye, Fatih'te yaşanan iki korkunç cinayetin şokunu yaşıyor. 19 yaşındaki katil Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki iki genç kızı vahşice katlettikten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son vermişti. Komşusu, Çelik'in kendisini de tehdit ettiğini söyleyerek, olay günü gördüklerini anlattı.
Kaynak: TELE1
İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşen vahşi cinayetler, Türkiye genelinde büyük bir şok yarattı. Semih Çelik, önce evinde Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i öldürdü. Polis, Çelik'in evinde yaptığı aramada, odasında çok sayıda figür ve garip objeler buldu. Çevresindeki insanların verdiği ifadeler de olayın boyutlarını gözler önüne serdi.
Komşuları ve çevredeki esnaf, Semih Çelik ve ailesiyle ilgili endişe verici bilgiler paylaştı. Çelik'in apartman sakinleriyle sık sık sorun yaşadığı ve alkol alarak komşularına rahatsızlık verdiği söylendi. Çelik'in aynı apartmanda yaşayan bir kadın komşusu, Çelik'in kendisini tehdit ettiğini, olay günü ise dairesinden korkunç bağırma sesleri geldiğini belirtti. Cinayetlerin ardından fırının önünde durduğunu ve yüzünün bembeyaz, titrek halde olduğunu gözlemlediğini anlattı.
Ayrıca, Çelik'in evinden sık sık bağırma ve kavga seslerinin geldiği, ailesiyle özellikle babasıyla sürekli çatışmalar yaşadığı komşuları tarafından ifade edildi. Apartman sakinleri, zaman zaman Semih Çelik'in agresif ve tehditkar tavırlarına maruz kaldıklarını söyledi.
"BENİ TEHDİT ETTİ"
TELE1'in haberine göre, aynı binada oturan komşusu Çelik ile kendisinin de sorunlar yaşadığını söyledi. Çelik'in alkol alıp şişesini kendi balkonuna attığını belirterek, "Bir sefer içki içip şişeyi bizim balkona atmıştı. 'Neden attın' dedim. O da 'keyif için attım' dedi. Anneyi çağırdım. Anne de 'kusura bakma yenge ben gelirim. Allah aşkına şikayet et' dedi. Ben de şikayet etmiyorum dedim. Tartışmamızın ardından çocuk buraya geldi. Ben ona 'Terbiyesiz' dedim. O da beni tehdit etti. Ben ona 'Ne yapacaksın bana?' dedim. O da bana 'Senin kaç tane çocuğun var' dedi. Ben de ona 'sana ne köpek' dedim" diye konuştu.
KOMŞUSU OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI: SEMİH BEMBEYAZDI OLMUŞTU, TİTRİYORDU
Kadın olay günü yaşananları da anlattı. Olay günü Çelik'in dairesinden bağırma sesleri geldiğini belirterek, "Olay günü 'baaa' diye ses geldi. Sonrasında saat 2 buçuk gibi fırının kapısındaydı. Odun gibi duruyordu. Titriyordu. Beyaz olmuştu. Ölen kızı da daha önce gördüm. Gelip gidiyordu." dedi. Olaydan önce de Çelik'in yaşadığı evden sürekli bağırma sesleri geldiğini belirten komşu, "Binadan bağırma sesleri gelirdi. Baba bağırırdı küfür ederdi. Çocuk da babaya bağırırdı. Anne de baba da bize zarar vermedi. Ama sürekli arada bağırırlardı. Haftada 2-3 kez ses duyulurdu. Bir sefer iki sefer bana bağırmıştı" ifadelerini kullandı.