Komşusu Olay Günü Gördüklerini Anlattı: 'Semih Bembeyaz Olmuştu, Titriyordu...'

"BENİ TEHDİT ETTİ"

TELE1'in haberine göre, aynı binada oturan komşusu Çelik ile kendisinin de sorunlar yaşadığını söyledi. Çelik'in alkol alıp şişesini kendi balkonuna attığını belirterek, "Bir sefer içki içip şişeyi bizim balkona atmıştı. 'Neden attın' dedim. O da 'keyif için attım' dedi. Anneyi çağırdım. Anne de 'kusura bakma yenge ben gelirim. Allah aşkına şikayet et' dedi. Ben de şikayet etmiyorum dedim. Tartışmamızın ardından çocuk buraya geldi. Ben ona 'Terbiyesiz' dedim. O da beni tehdit etti. Ben ona 'Ne yapacaksın bana?' dedim. O da bana 'Senin kaç tane çocuğun var' dedi. Ben de ona 'sana ne köpek' dedim" diye konuştu.