MasterChef'ten Ayrılığı Olay Olan Ayşe Ekiz'in Son Hali Görenleri Şaşırttı

MasterChef Türkiye’ye son veda eden yarışmacı Ayşe Ekiz'in sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. Ekiz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdı?" diye sorarken Ekiz'den herhangi bir açıklama gelmedi.

MasterChef'ten Ayrılığı Olay Olan Ayşe Ekiz'in Son Hali Görenleri Şaşırttı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'den son veda eden isim Ayşe Ekiz oldu. Ekiz, gözyaşları içinde veda etmişti. Öte yandan memleketinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 26 yaşındaki Ayşe Ekiz’in elendikten sonra kişisel Instagram hesabından paylaştığı kareler dikkat çekti.

Kaşları ve yüzündeki değişim hayranları tarafından hemen fark edilen Ekiz için “Estetik mi yaptırdın?” , “Bir değişiklik var sende” , “Eski halinden eser yok” yorumları yapıldı. Bazı kişiler yarışmacının botoks yaptırmış olabileceğini savundu. Yarışmacı bu yorumları cevapsız bıraktı.

İşte o kareler:

MasterChef'ten Ayrılığı Olay Olan Ayşe Ekiz'in Son Hali Görenleri Şaşırttı - Resim : 1

MasterChef'ten Ayrılığı Olay Olan Ayşe Ekiz'in Son Hali Görenleri Şaşırttı - Resim : 2

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