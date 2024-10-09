Ayrılığı Olay Oldu! MasterChef Türkiye'nin Sevilen Yarışmacısı Ayşe Ekiz'e Sürpriz İş Teklifi

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz'in vedası gündem olmuştu. Ekiz'e Afyonkarahisar Belediyesi'nden sürpriz bir iş teklifi geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir" denildi.

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Ayrılığı Olay Oldu! MasterChef Türkiye'nin Sevilen Yarışmacısı Ayşe Ekiz'e Sürpriz İş Teklifi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de elenen son yarışmacı Ayşe Ekiz oldu. Ayşe Ekiz'in programa başvuru videosu gündem olmuştu ve Ekiz sevilen yarışmacılar arasına girmişti. Gözyaşları içinde MasterChef Türkiye'ye veda eden Ekiz'e sürpriz bir iş teklifi geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda, belediye başkanı Burcu Köksal'ın Ayşe'ye iş teklifinde bulunduğu yazıldı. Ayşe Ekiz'in Ayfonkarahisar'ın gururu olduğu yazan duyuruda başkan Köksal'ın Ayşe'ye belediye bünyesindeki gastronomi biriminde iş teklif ettiği belirtildi.

Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında giren Afyonkarahisarımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır."

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