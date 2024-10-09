Fatih Altaylı'dan Çok Konuşulacak 'Domuz Eti' Çıkışı: 'Adları Duyulacak Diye Yusuf Yusuf Korkuyorlar...'

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'de taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehdit edebilecek gıda ürünlerinin listesini yayımladı. Bu listede gıda ürünlerinde sahtekarlık tespit edilen işletmelerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı, ancak ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen bir et firması, isminin açıklanmasını mahkeme kararıyla engellemesiyle gündem oldu. Bu durum, hem medyada hem de halk arasında tepki topladı.

FATİH ALTAYLI'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gazeteci Sadettin İnan ve Fatih Altaylı, bu konuyu gündeme taşıyarak önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını durduran işletmenin Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden biri olduğunu belirtti ve bu firmanın 200’e yakın şubesi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, bu köfte zincirinin günde 100 tona yakın köfte ve döner ürettiğini belirten Altaylı, mahkeme kararı sayesinde firmanın büyük bir zarardan kurtulmaya çalıştığını öne sürdü. Altaylı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada garip olan şu, bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını burada veremiyoruz. Yarın bir gün tazminat davası açarlar diye kimse de veremiyor. Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye ‘yusuf yusuf’ korkuyorlardır." ifadelerini kullandı. "Yusuf yusuf korkuyorlardır" ifadesi ve sosyal medyada dolaşan iddialar, bahsi geçen firmanın "Köfteci Yusuf" olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI, FİRMAYI AÇIKLADI

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da söz konusu iddiayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Listede Köfteci Yusuf var. Onlar itiraz etmiş, durdurma almışlar. Gıda güvenliği adına bunu aydınlatması lazım. Türkiye gıda konusunda uçuruma sürükleniyor." ifadelerine yer verdi.

KÖFTECİ YUSUF SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu iddiaların ardından, Köfteci Yusuf'tan herhangi bir doğrudan açıklama gelmedi. Gazete Pencere'ye konuşan firma avukatı Ali Uslu, basına yaptığı açıklamada, iddialar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.