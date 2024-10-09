Google'dan Yine 'Atatürk' Skandalı: Mansur Yavaş Tepki Gösterdi

Geçtiğimiz aylarda, Google’da Atatürk hakkında arama yapıldığında "Eski Cumhurbaşkanı" ifadesi yer almış, ardından yoğun tepkiler üzerine unvan "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" olarak değiştirilmişti. Ancak bu unvanın yeniden kaldırılması Türkiye’de büyük tepkiye yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

MANSUR YAVAŞ’TAN SERT TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Google’ın bu adımına bir kez daha sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Yavaş, "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" ifadelerini hatırlatarak, “Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?” diye sordu. Google’ın Türkiye ve ana hesaplarını etiketleyerek Atatürk'ün unvanının tekrar düzeltilmesi çağrısında bulundu.

GOOGLE, UNVANI TEKRAR EKLEDİ

Tepkilerin ardından Google'ın Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" unvanını yeniden eklediği görüldü. Arama yapan kullanıcılar artık bu unvanı görüyor.