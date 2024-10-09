Google'dan Yine 'Atatürk' Skandalı: Mansur Yavaş Tepki Gösterdi
ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan aramalarda bir kez daha tartışma yarattı. Daha önce büyük tepkiler sonrası "Eski Türkiye Cumhurbaşkanı" ifadesini "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" olarak güncelleyen Google, bu unvanı yeniden kaldırarak eleştirilerin odağı haline geldi.
Geçtiğimiz aylarda, Google’da Atatürk hakkında arama yapıldığında "Eski Cumhurbaşkanı" ifadesi yer almış, ardından yoğun tepkiler üzerine unvan "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" olarak değiştirilmişti. Ancak bu unvanın yeniden kaldırılması Türkiye’de büyük tepkiye yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
MANSUR YAVAŞ’TAN SERT TEPKİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Google’ın bu adımına bir kez daha sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Yavaş, "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" ifadelerini hatırlatarak, “Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?” diye sordu. Google’ın Türkiye ve ana hesaplarını etiketleyerek Atatürk'ün unvanının tekrar düzeltilmesi çağrısında bulundu.
GOOGLE, UNVANI TEKRAR EKLEDİ
Tepkilerin ardından Google'ın Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" unvanını yeniden eklediği görüldü. Arama yapan kullanıcılar artık bu unvanı görüyor.