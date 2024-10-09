İmam Hatip Lisesinde Öğrenciye Taciz! Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıkan Öğretmen Firar Etti

İddiaya göre, 18 Eylül 2024 günü yapılan ihbarla Diyarbakır'daki bir Kız İmam Hatip Lisesi'nde taciz skandalı ortaya çıktı. 17 yaşındaki K.A., yaz tatili döneminde sokakta aynı okuldaki fizik öğretmeni E.G ile karşılaştı. Öğretmen E.G., 17 yaşındaki K.A.'yı seslenerek aracına çağırdı. Öğretmeninin çağrısı üzerine araca giden K.A., araca biner binmez öğretmeninin fiziksel tacizine uğradı.

SUÇ KAYDI DA VARMIŞ!

Halk TV'de yer alan habere göre, yaşanan taciz olayının ardından öğretmen öğrencinin peşini bırakmadı ve tacizlerini sürdürdü. Telefon üzerinden öğrencisini taciz etmeye devam eden öğretmen, olayın emniyete intikal etmesiyle birlikte kayıplara karıştı. Öğretmenin okuluna giden emniyet görevlileri, şüpheli E.G.'nin 2 gün raporlu olduğunu öğrendi. Firar eden öğretmenden o günden itibaren haber alınamadı. Aynı zamanda şüpheli öğretmen E.G.'nin suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: Halk TV