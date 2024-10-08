Bayrampaşa'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Bayrampaşa Belediyesi, okul kantinlerini denetledi. 41 okula yapılan denetimlerde sağlığı bozacak unsurlara rastlanmazken, kurallara uymayan 5 kantine idari yaptırım cezası uygulandı.

Son Güncelleme:
Bayrampaşa'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Belediye'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilerin okul içinde temin ettiği gıdalara bağlı sağlık sorunları yaşamaması için okul kantinlerinde denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimlerde; kantinlerde kullanılan gıdaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak ürünlerinin paslanmaz çelik olması, personel giysileri, kantin ilaçlaması, gazlı içecek, çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol edildi.

41 okulda gerçekleştirilen denetimlerde sağlığı bozacak bir unsura rastlanmazken, kurallara uymayan 5 kantine idari yaptırım cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
MasterChef'ten Ayrılığı Olay Oldu! Ayşe Ekiz'den İlk Paylaşım Geldi Ayrılığı Olay Oldu! İlk Paylaşım Geldi
Ataşehir Belediyesi'nden Yeni Muhtarlık Binası Ataşehir Belediyesi'nden Yeni Muhtarlık Binası
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor