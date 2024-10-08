MasterChef'ten Ayrılığı Olay Oldu! Ayşe Ekiz'den İlk Paylaşım Geldi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'den son elenen isim Ayşe Ekiz oldu. Ayşe'nin hikayesi milyonları etkilemişti.

Eleme sonrası Ayşe Ekiz’den dikkat çeken bir veda paylaşımı geldi. Ekiz, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Hayallerimin peşine düşüp yürüdüğüm yol burada bitti. Burası bana her anlamda çok şey öğretti. Kuş kanadını açarmış nasibi kadar uçarmış nasibim buraya kadarmış çabaladım çırpındım bazen oldu bazen olmadı ama bunu yaparken hep kendimi hal hareketimi kontrol ettim yanlış bir şey yapıyor muyum diye gönüllerinizde hoş bir yer ettiysem kendim gibi genç kızlara güzel bir örnek bir umut ışığı olduysam ne mutlu bana.

Burası benim bu mesleğe attığım ilk adım buradan öğrendiklerimin üstüne daha da öğrenmeye devam edeceğim başarılı bir şef olup ailemi memleketimi en iyi şekilde temsil edeceğim, Allah’ın izniyle. Güzel insanlar hepiniz çok destek oldunuz mesajlarınızla yorumlarınızla başından beri ekranlarınıza konuk oldum bir kusur işlediysem özür dilerim. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim."