Makam Odasında Öldürülmüştü! Şoke Eden Cinayette Yeni Gelişme

Balıkesir’in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makam odasında silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Cinayet şüphelisi, olaydan 24 saat sonra jandarmaya teslim oldu.

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Makam Odasında Öldürülmüştü! Şoke Eden Cinayette Yeni Gelişme

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasından gelen silah sesleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makam odasında kanlar içinde hareketsiz bulundu.

Makam Odasında Öldürülmüştü! Şoke Eden Cinayette Yeni Gelişme - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yakupoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Makam Odasında Öldürülmüştü! Şoke Eden Cinayette Yeni Gelişme - Resim : 2
Öldürülen Murat Yakupoğlu

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ EŞ

Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu’nun kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu iddia edildi. Şüphelinin olay sırasında başında kask olduğu ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Makam Odasında Öldürülmüştü! Şoke Eden Cinayette Yeni Gelişme - Resim : 3

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayetten sonra aranan 2 çocuk babası S.A., 24 saat sonra Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde caddede yürürken jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Şüphelinin, teslim olduğu sırada çekilen fotoğrafları basına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Makam Odasında Öldürülmüştü! Şoke Eden Cinayette Yeni Gelişme - Resim : 4

Balıkesir'de Korkunç Cinayet: İlçe Tarım Müdür Vekili Makamında ÖldürüldüBalıkesir'de Korkunç Cinayet: İlçe Tarım Müdür Vekili Makamında ÖldürüldüGündem

Kaynak: DHA

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