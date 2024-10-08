Makam Odasında Öldürülmüştü! Şoke Eden Cinayette Yeni Gelişme

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasından gelen silah sesleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makam odasında kanlar içinde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yakupoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Öldürülen Murat Yakupoğlu

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ EŞ

Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu’nun kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu iddia edildi. Şüphelinin olay sırasında başında kask olduğu ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayetten sonra aranan 2 çocuk babası S.A., 24 saat sonra Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde caddede yürürken jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Şüphelinin, teslim olduğu sırada çekilen fotoğrafları basına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: DHA