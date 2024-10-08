Dışişleri'nden Açıklama: Lübnan’daki Türklerin Tahliye Tarihi Belli Oldu

Dışişleri Bakanlığı, "Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

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Dışişleri'nden Açıklama: Lübnan’daki Türklerin Tahliye Tarihi Belli Oldu

Bakanlıktan Lübnan’daki vatandaşların tahliyesine yönelik yapılan açıklamada Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın (9 Ekim) yapılacağı belirtildi.

Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir." denildi.

Dışişleri'nden Açıklama: Lübnan’daki Türklerin Tahliye Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

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Kaynak: AA

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