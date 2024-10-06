Türkiye'den Lübnan'a Destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Lübnan’a insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti ve İsrail’in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Türkiye'den Lübnan'a Destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'ye Türkiye'nin, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mikati telefonda görüştü. Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde Lübnan’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve "istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi" gerektiğini belirtti.

İrlanda'dan İsrail'in Lübnan'daki Birliklerini Geri Çekmesi Talebine Retİrlanda'dan İsrail'in Lübnan'daki Birliklerini Geri Çekmesi Talebine RetDünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; Lübnan'a Yeni Büyükelçi AtandıCumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; Lübnan'a Yeni Büyükelçi AtandıGüncel

Etiketler
Türkiye Lübnan Hakan Fidan
Son Güncelleme:
ABD'de Soykırıma Karşı Çıkanlara İfade Özgürlüğü Kısıtlaması Eleştiriliyor ABD'de Soykırıma Karşı Çıkanlara İfade Özgürlüğü Kısıtlaması Eleştiriliyor
ABD Başkanı Biden'dan Yüz Binleri İlgilendiren Karar Biden'dan Yüz Binleri İlgilendiren Karar
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Yasak Geldi, Artık Uçağa Bununla Binemeyeceksiniz Yasak Geldi, Artık Uçağa Bununla Binemeyeceksiniz
Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail'in Yaptığı İntikam Savaşı! Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail'in Yaptığı İntikam Savaşı!