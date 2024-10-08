Ataşehir Belediyesi'nden Yeni Muhtarlık Binası

Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Muhtarlığı için yeni bir bina yaptı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, muhtarlığın eski yerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Bölgesel İstihdam Ofisi kurulacağını belirtti.

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Ataşehir Belediyesi'nden Yeni Muhtarlık Binası

İlçedeki mahalle muhtarlıklarını destekleyerek onlara görev yapabilecekleri yer tahsis eden Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültür Evi’nde yer alan İçerenköy Muhtarlığı için yeni bir yer sağladı. Türkiye’nin en büyük mahalleleri arasında ilk sıralarda bulunan İçerenköy’ün muhtarlığı, şu an bulunduğu alanın karşı caddesindeki, yaklaşık 25 metre uzaklıktaki yeni yerine taşınacak.

Belediye’nin gerçekleştirdiği yapım çalışmaları kapsamında; kaba inşaatı, iç tesisatı ve dış cephe işlemleri tamamlanan yeni muhtarlık binası, kasım ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacak. 75 metrekarelik yapı içerisinde; muhtar odası, sekretarya, depo, mutfak ve lavabo bölümleri bulunuyor. Dezavantajlı yurttaşlar da unutulmayarak muhtarlık binası girişine engelli rampası yapıldı.

Muhtarlığın eski yerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bölgesel İstihdam Ofisi kurulacak. Muhtarlığın görev yapacağı yeni yerine taşınırken, vatandaşların alışkın olduğu bölgeye yakın olmasına özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Neşet Ertaş Kültür Evi’nde hizmet vermeye başlayacak Bölgesel İstihdam Ofisi’nin de Anadolu Yakası'ndaki en büyük ofis olacağını ve binlerce vatandaşa olanağı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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