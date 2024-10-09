Rojin'den 12 Gündür Haber Yok

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 12 gündür haber alınamıyor. Kabaiş, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyince başlatılan arama çalışmaları Van Gölü ve çevresinde sürüyor.

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Rojin'den 12 Gündür Haber Yok

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten, 12 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları, gölde tekne ve botlarla, karada polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ekiplerinin katılımıyla devam ediyor. Polis helikopteri zaman zaman aramalara bölgede alçak uçuşlarla destek verirken, çalışmalarda hassas burunlu iz köpekleri de kullanılıyor.

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EŞYALARI GÖL KENARINDA BULUNDU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 12. gününe girdi. Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada da polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama birliklerinin katıldığı arama çalışmalarında polis helikopteri zaman zaman alçak uçuşlar yaparak destek veriyor.

Rojin'den 12 Gündür Haber Yok - Resim : 2

EKİPLER TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Ekipler, 'Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü' gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, iskele sahilinden Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bardakçı Mahallesi'ne kadar ekipler her yeri detaylıca arıyor. AFAD'ın deprem bölgesinde kullandığı hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, gönüllü arama kurtarma ekipleri de termal kameralı dronla göl üzerini ile etrafını tarıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor.

Kaynak: DHA

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