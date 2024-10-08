Ünlü Köfte Zincirinde Büyük Skandal: Son Anda Mahkeme Kararıyla Duyulmasını Engelletti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde Türkiye’nin en popüler köfte markalarından birinin iki farklı şubesinde domuz eti tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan hileli gıda listesinde, ismi mahkeme kararıyla açıklanamayan bir ünlü köfte zincirinin de yer aldığı öğrenildi. Bakanlık denetimlerinde, Türkiye’nin en popüler köfte markalarından birinin iki farklı şubesinde domuz eti bulundu. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak tüketicileri derinden sarstı.
FİRMA MAHKEMEYE BAŞVURDU
Geçtiğimiz günlerde birçok gıda üreticisinin taklit ve tağşiş yaptığı ürünlerin listesini paylaşan Bakanlık, bu sefer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu köfte zinciri, isminin kamuoyuna açıklanmaması için mahkemeye başvuruda bulundu ve bu doğrultuda bir karar aldırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
“Domuz eti” kelimesi, son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Düzce'deki bir yemek firmasında domuz eti kullanıldığı ortaya çıkmasının ardından, ünlü bir börekçinin şubelerinde de kıymaya kanatlı et ve taşlık karıştırıldığı tespit edilmişti. Bu yeni gelişme, gıda güvenliği konusundaki endişeleri daha da derinleştiriyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Yaşanan bu skandaldan sonra, adı geçen köfte zincirinden resmi bir açıklama gelmedi. Tüketiciler ise sosyal medya platformlarında tepkilerini dile getirerek, durumu eleştiriyor.