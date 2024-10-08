Ünlü Köfte Zincirinde Büyük Skandal: Son Anda Mahkeme Kararıyla Duyulmasını Engelletti

FİRMA MAHKEMEYE BAŞVURDU

Geçtiğimiz günlerde birçok gıda üreticisinin taklit ve tağşiş yaptığı ürünlerin listesini paylaşan Bakanlık, bu sefer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre, söz konusu köfte zinciri, isminin kamuoyuna açıklanmaması için mahkemeye başvuruda bulundu ve bu doğrultuda bir karar aldırdı.