Ürünlerinde Domuz Eti Çıkan Marka Köfteci Yusuf mu? İlk Açıklama Geldi

KÖFTECİ YUSUF'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu'dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi. Uslu, Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ve iddialara yanıt veremeyeceğini ifade etti. Bu gelişmeler, gıda güvenliği konusunda kaygıları artırırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.