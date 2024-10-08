Ürünlerinde Domuz Eti Çıkan Marka Köfteci Yusuf mu? İlk Açıklama Geldi
Ünlü köfte zincirinde domuz eti çıktı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bu köfte zincirinin Köfteci Yusuf olup olmadığı tartışıldı. Köfteci Yusuf'un avukatından konu ile ilgili ilk açıklama geldi.
Kaynak: Gazete Pencere
Sosyal medyada yayılan bir iddia, ünlü köfte zincirinin adını gündeme taşıdı. "Domuz eti" içerdiği öne sürülen bir firmanın ismi, birçok kişinin merakını artırdı. Vatandaşlar, bu firmanın Köfteci Yusuf olup olmadığını araştırmaya başladı.
Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sahteciliğiyle ilgili ortaya koyduğu bir iddiayı dile getirdi. İnan, bir et firmasının domuz eti listesinde yer aldığını ancak bu firmanın konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirtti.
KÖFTECİ YUSUF'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu'dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi. Uslu, Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'a yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ve iddialara yanıt veremeyeceğini ifade etti. Bu gelişmeler, gıda güvenliği konusunda kaygıları artırırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.