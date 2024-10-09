Köftelerinde Domuz Eti Çıkan Ünlü Marka Skandalı Büyüyor: Mustafa Sarıgül Açıkladı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli ürün açıklamasının ardından, ürünlerinde domuz eti bulunduğu iddia edilen firmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kamuoyunu bilgilendirme çağrısı yaparak, firmayı açıklaması için yetkililere seslendi.
Sarıgül, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Bilgi kirliliği var, vatandaşlarımıza domuz eti yediren bu ünlü firma kim? Lütfen açıklayın. Bana ulaşan bazı bilgiler var, ancak doğrulamaya çalışıyorum. Aksi halde bu firmayı ben açıklayacağım.”
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli ürünler listesi ile ilgili bir başka gelişme daha yaşandı. Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan, ünlü bir köfteci firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini, ancak firmanın mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirtti.
KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde domuz eti bulunduğu iddia edilen işletme, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada, bu işletmenin bir köfte zinciri olduğu ileri sürülürken, adı geçen Köfteci Yusuf'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Gazete Pencere’den Leyla Aydoğan’a konuşan Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Uslu, kendisine yöneltilen "Cevap verecek misiniz?" sorusuna ise "Cevap vermeyeceğim" diyerek yanıtladı.