Köftelerinde Domuz Eti Çıkan Ünlü Marka Skandalı Büyüyor: Mustafa Sarıgül Açıkladı

KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde domuz eti bulunduğu iddia edilen işletme, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada, bu işletmenin bir köfte zinciri olduğu ileri sürülürken, adı geçen Köfteci Yusuf'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Gazete Pencere’den Leyla Aydoğan’a konuşan Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Uslu, kendisine yöneltilen "Cevap verecek misiniz?" sorusuna ise "Cevap vermeyeceğim" diyerek yanıtladı.