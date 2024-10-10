Sahnelerdeki Ebru Yaşar Fırtınası Tam Gaz! Ünlü Şarkıcı Rekora Doymuyor

Bu yıl yoğun talep üzerine art arda verdiği konserler ve coşkulu katılımla birçok rekora imza atan Ebru Yaşar, sonbahar ve kış aylarında da konser maratonuna devam edecek. Başarılı sanatçının dinleyicisiyle buluşacağı yer ve tarihler belli oldu.

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Sahnelerdeki Ebru Yaşar Fırtınası Tam Gaz! Ünlü Şarkıcı Rekora Doymuyor

Doksanlı yıllardan bu yana başarılı müzik kariyerine devam eden ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, son dönemde Türkiye genelinde verdiği halk konserleri ve izleyicinin geniş katılımıyla gündemden düşmüyor. İstanbul'dan Trabzon'a, Ankara'dan Erzurum'a kadar verdiği her konserde en az 100 bin izleyici toplayan sanatçının, şu ana kadar verdiği 9 konserde 1 milyondan fazla dinleyiciyle buluştuğu tahmin ediliyor.

Sahnelerdeki Ebru Yaşar Fırtınası Tam Gaz! Ünlü Şarkıcı Rekora Doymuyor - Resim : 1

YOĞUN TALEBE KAYITSIZ KALMADI

Yoğun sahne takvimine rağmen büyük talep karşısında festivaller ve halk konserlerine de tam gaz devam eden başarılı şarkıcı, halk konserlerini sonbaharda da sürdürecek. Yaşar, 14 Ekim'de Diyarbakır'da, 2 Kasım'da İzmir'de, 3 Kasım'da da Antalya'da dinleyicileriyle buluşacak.

Sahnelerdeki Ebru Yaşar Fırtınası Tam Gaz! Ünlü Şarkıcı Rekora Doymuyor - Resim : 2

Gittiği her bölgede sevenlerinin ilgisi ve coşkusuyla karşılaşan sanatçı, kış sezonunda da Kıbrıs, İstanbul, Konya ve Ankara konserleri ile sahnelerde olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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