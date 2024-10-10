Uraz Kaygılaroğlu'nun Eski Sevgilisi Sayna Soleimanpour'dan Açıklama! Korkunç Sergisini Eleştirenlere 'Trol' Dedi

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kadın cinayetlerinin yaygınlaşmasının nedenleri tartışılırken, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündem oldu. Oyuncunun kadınları parçalara ayıran bir kasap şeklinde fotoğraflandığı kareler nedeniyle Kaygılaroğlu ve sergi sahibi olan eski sevgilisi Sayna Soleimanpour'a tepki yağdı.

'TROLLER BANA LİNÇ KAMPANYASI DÜZENLEDİ'

İranlı fotoğrafçı Sayna Soleimanpour, aldığı tepkilerin ardından konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Soleimanpour, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki Türkiye'de hepimizi derinden sarsan trajik olaylar yaşandı. Bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin, trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım. Sosyal medyayı aktif kullanan biri değilim. Instagram'ı yalnızca portfolyo niteliğinde ve tanıdığım kişilerle iletişim kurmak için kullanıyorum. Twitter ve diğer sosyal medya platformlarını kullanmıyor ve bunlara ilgi duymuyorum.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Sergi süresince eserlerimi merak edenlerle söyleşi ve soru-cevap etkinlikleri yaparak gerekli açıklamaları zaten sunmuştuk. Sergi metni zaten internette mevcut. Ancak, ilerleyen günlerde eserlerimin içeriğini detaylı bir şekilde anlatan bir paylaşım yapmayı planlıyorum. Bu hassas dönemde gündemi bu konuyla meşgul etmek istemiyorum ve dikkatlerin asıl suçlulara yönelmiş olmalı."

Soleimanpour, kendisi hakkında hakarete varan ifadeler kullanılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem