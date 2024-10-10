'Yabani' Dizisinin Akıbeti Belli Oldu! Final Yapacak mı?
Her cumartesi ikinci sezonuyla ekrana gelen Yabani dizisinin reytinglerde dibe vurmasının ardından kaderi belli oldu. Yurt dışı satışları iyi olan dizinin, aralık sonuna kadar devam etmesine karar verildi.
NOW ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yabani, sosyal medyadaki büyük popülaritesine rağmen geçen sezon başladığı reyting kaybına yeni sezonda da devam ediyor. NTC Medya yapımı dizinin geçen sezon sonu final yapması beklenirken, yurt dışı satışının yüksek olması dolayısıyla kanaldan "devam" kararı geldi.
YILI TAMAMLAYACAK
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ikinci sezona taşınan dizinin reytinglerinin çakılması nedeniyle final iddiası tekrar konuşulmaya başlandı. Ancak yurt dışı satışı nedeniyle diziyle ilgili yeniden final yerine devam kararı alındı.
Yeni bir gelişme olmazsa gelen Yabani aralık sonuna kadar ekran yolculuğunu sürdürecek.