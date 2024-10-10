Prenses Kate Middleton Hakkında Şoke Eden İddia! Kanser Tedavisi Gördüğü Yalan Mıydı?

İngiltere tahtının varisi olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, geçtiğimiz kış aylarında hiç kamuoyu önüne çıkmayınca hakkında birçok spekülasyon yayılmış ve Prenses aylar sonra kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Açıklamanın ardından da uzun süre kraliyet görevlerinden çekilen Kate, sonbaharda işinin başına dönmüş ve 2 Ekim'de Windsor Kalesi'nde, nadir görülen bir tümörle mücadele eden 16 yaşındaki fotoğrafçı Liz Hatton'ı ağırlamıştı.

Prenses'in genç kıza sarılması ve karşılıklı duygusal anlar yaşamaları sosyal medyada gündem olurken, Liz'in hastalığı nedeniyle kısalan saçlarına karşı Kate'in gördüğü kemoterapiye rağmen uzun ve güçlü görünen saçları dikkat çekti. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Galler Prensesi'nin görünüşüne övgülerde bulunurken, kimileri ise bu duruma şüpheyle yaklaştı.

'KEMOTERAPİ GÖRMEDİ Mİ?'

Sabah'ın aktardığına göre bir kullanıcı, "Kanser hastaları saçlarını kaybederken Kate'inkiler neden bu kadar sağlıklı görünüyor?" yorumunu yaptı. Bir başkası ise Prenses'in kemoterapi görmesine bile şüpheyle bakarak "Saçları neden dökülmedi yoksa gerçekten kemoterapi görmedi mi?" diye sordu.

Kuşkulu yorumlar kısa sürede ülkede yankı uyandırırken, geçen bahar yaşanan "Kate Middleton nerede?" krizinin ardından bu iddialara da kraliyetten bir yanıt gelmedi.

Kaynak: Sabah