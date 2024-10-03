Prenses Kate Middleton'ı Duygulandıran Buluşma! Sıkı Sıkı Sarıldı, Gözyaşlarını Tutamadı

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, bu yılın başlarında ortadan kaybolunca hakkında birçok spekülasyon doğmuş ve hayatını kaybettiği dahi iddia edilmişti. Kamuoyunun ısrarlı sorgulamaları üzerine Prenses, önce karın bölgesinden bir ameliyat olduğunu duyurmuş, ardından da kendisinde kanserli bir hücre tespit edildiğini açıklamıştı.

Hastalık haberiyle sevenlerini üzen Kate Middleton, bir müddet kemoterapi tedavisi görmek üzere basın önünden tamamen çekildi. Geçtiğimiz ay ise eşi Prens William, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte anlarını paylaşarak tedavisinin başarıyla tamamlandığını ve iyi olduğunu duyurdu.

'YANINIZDAYIM' SÖZÜNÜ TUTTU

Prenses kemoterapi sürecinin hayata bakışını da tamamen değiştirdiğini ve daha empatik olduğunu vurgulayarak, kendisi gibi kanserle mücadele edenlere kişilere de "Her zaman sizin yanınızdayım" sözleriyle hitap etti.

Kate Middleton, kanser tedavisi gören 16 yaşındaki kız çocuğu Liz Hatton'ı Windsor Kalesi'nde ağırladı. Kendisine eşi kocası Prens William da eşlik etti. Bir süredir nadir rastlanan bir tümörle mücadele eden Liz ve ailesi, kraliyet çiftinin konuğu olarak hastalık serüvenini ve deneyimlerini paylaştı. Galler Prensesi, Liz ile konuştuğu sırada genç kıza sıkıca sarılınca duygusal anlar yaşadı. Buluşmada gözleri dolan Galler çifti, Liz Hatton ile görüşmelerinden fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'NE KADAR SAMİMİ İNSANLAR'

Çiftin paylaşımında "Bugün Liz ile tanışmaktan memnun olduk. Bu yetenekli genç fotoğrafçının yaratıcılığı ve gücü bize ilham verdi. Fotoğraflarını ve hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkürler Liz" ifadelerine yer verildi. Liz Hatton da sosyal medya hesabından kraliyet çiftçi için "Ne kadar tatlı, samimi ve kibar insanlar. Ailemin de onlarla bir araya gelmiş olmasından dolayı çok mutluyum" yorumunu yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem