Emily in Paris Fransa'yı karıştırdı, Macron Devreye Girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Emily in Paris dizisinin Fransa’da kalması için mücadele çaba göstereceklerini duyurdu. Variety dergisine konuşan Macron, “Sert bir şekilde savaşacağız. Onlardan Paris’te kalmalarını isteyeceğiz! Emily’nin Roma’da olması mantıklı değil” ifadeleriyle dizi için savaşacaklarını açık açık dile getirdi.

FRANSA TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Netflix’in popüler dizisi Emily in Paris, barındırdığı tüm klişelere rağmen Fransa turizmine büyük katkı sağladı. Dizi sayesinde Paris’te turist patlaması yaşanırken, kentteki ticaret de büyük ivme kazanadı. Dizide gösterilen tarihi evler başkentteki emlakçılara yönelik talepleri de yükseltti.

Dizinin 5. sezonunun Roma’da çekilecek olması ise Fransa’yı harekete geçmeye itti. Dizi sayesinde gelen tanınırlık ve turizm gelirinden mahrum kalmak istemeyen Fransız hükümeti meseleye doğrudan el atmış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuyu siyasi bir mesele haline getirerek dizinin Fransa’da kalması için çaba göstereceğini ifade etmesi bu durumun en somut örneği oldu.

MACRON’DAN EMİLY İN PARİS’E ÖVGÜ

The Guardian’da yer alan habere göre, Macron, Emily in Paris’in Fransa’nın imajına olumlu katkı sağladığını dile getirerek izinin ülkenin çekiciliği açısından çok iyi bir girişim olduğunu vurguladı.

Eşi Brigitte Macron’un 4. sezonda kısa bir rol almasından gurur duyduğunu da belirten Cumhurbaşkanı, kendisine de rol teklifi gelip gelmediği sorusuna “Ben Brigitte kadar çekici değilim!” diyerek nükteli bir yanıt verdi.

DİZİNİN FRANSA TURİZMİNE KATKISI

Fransa Ulusal Sinema ve Animasyon Merkezi (CNC) tarafından yapılan araştırmaya göre, turistlerin yaklaşık yüzde 38’i Paris’i ziyaret etme nedenleri arasında diziyi gösteriyor. Paris Turizm Ofisi artık dizide öne çıkan 10 önemli mekanı gösteren bir liseyi turistlere öneriyor.

DİZİ İÇİN HERKES İYİ DÜŞÜNMÜYOR

Emily in Paris, Paris’i gerçek dışı bir şekilde gösterdiği gerekçesiyle Fransız eleştirmenler tarafından genellikle olumsuz tepkilerle karşılandı. Buna rağmen dizinin izlenme oranları oldukça yüksek seyretti. Dizi, 2020’de Netflix’in en popüler komedisi oldu.

BELEDİYE DİZİYE TEPKİLİ

Paris Belediyesi de diziye tepki gösterenler arasında yer alıyor. Yeşiller Partili politikacılar, dizideki Paris versiyonunun iklim krizi açısından tehlikeli bulduklarını ifade ederek, yeşil ulaşım seçeneklerinin yeterince gösterilmediğini ve tarihi apartmanların tehlikeli bir şekilde romantikleştirildiğine dikkat çekerek bu durumun kendi dokusu açısından negatif unsurlar barındırdığını belirtiyor.