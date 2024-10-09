Sibel Can'dan Tepki Çeken Sözleri İçin İlk Açıklama

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri Türkiye’nin gündemindeki yerini korurken, ünlülerden de üst üste kadın cinayetleriyle ilgili açıklama ve yetkililere çağrılar gelmeye devam ediyor.

Kadın cinayetleriyle ilgili konuşan isimlerden biri Sibel Can oldu ancak Can’ın “Benim dışımda hiç kimse güvende değil” sözleri tepki çekti.

“BENİM DIŞIMDA KİMSE GÜVENDE DEĞİL”

Kendisine yöneltilen soruya "Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular..." yanıtını veren Sibel Can, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Can paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç'in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak sorularını yanıtladım... "

"'GÜVENDEYİM'İN KARŞILIĞI BUDUR"

"Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?"

“SÖYLENİLEN ŞEYİ BAŞKA ANLAMLAR YÜKLEYEREK SERVİS ETMEK…”

"Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Son zamanlarda çocuklar ve gençler üzerinden yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı milletçe hassasiyetimi en üst noktada, bunu çok iyi anlıyorum."

“HERKESİN DİLİ SEVGİ OLMALIDIR”

"Bir kadın, bir sanatçı, bir anne olarak toplumsal konulara, hele ki çocuklara ve gençlere olan duyarlılığım herkesçe malumdur... Saf kötülüğe karşı hepimizin herkesin dili sevgi dili olmalıdır..."

“UMARIM KADIN VE ÇOCUK ŞİDDETİ SON BULUR”

"Her zaman gerçekler ve samimi duygular üzerinden iletişimime devam edeceğim... Umarım kadın ve çocuk şiddeti son bulur ve adalet yerini bulur."

Kaynak: Gerçek Gündem