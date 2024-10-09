İmzalar Atıldı, 500 Ton Geliyor: At, Eşek ve Domuz Etine Gümrük İndirimi

Türkiye’de taklit ve tağşiş ürünler gündemden düşmezken son olarak, ünlü bir markanın ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edildi. Ülke bu meselelerle çalkalanırken, Sudan ile Türkiye arasında yapılan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında, Sudan'dan ithal edilecek 500 ton at, eşek ve domuz eti için yüzde 100 gümrük indirimi uygulanmasına karar verildi.

Teklif TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilirken, bu anlaşmayla birlikte Sudan’dan yapılacak birçok tarımsal ve hayvansal ürün ithalatında gümrük vergisi kaldırılacak. Anlaşmanın akıbeti TBMM’de yapılacak oylama neticesinde netleşecek.

MAYMUN, KOBAY FARESi...

Anlaşmanın içeriğinde yalnızca at, eşek ve domuz eti yer almazken, Maymun, kobay faresi, ton balığı ve mezgit gibi türler de bu anlaşmada kendisine yer buldu. Öte yandan anlaşmaya göre, konyak, rakı, tekila gibi alkollü içecekler, sebze-meyve, pirinç, buğday, arpa gibi tarımsal ürünler, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri de anlaşma dahilinde vergisiz ithal edilebilecek.

İPA Başkanı Buğra Gökçe ise, anlaşmaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Gökçe, söz konusu anlaşmanın çiftçiyi zor duruma düşüreceğine dikkat çekerek, çiftçilerin maliyetler altında ezildiğini kaydetti. Gökçe, Sudan çiftçisine kazandıracak anlaşmanın Türkiye’deki üreticilere kaybettireceğini belirtti.

Gökçe şunları kaydetti:

"Türkiye'de tarımsal destekler yetersizken, çiftçilerimiz üretim yapmakta zorlanıp maliyetler altında ezilirken, yerel yönetimler çiftçimizi desteklemek için canla başla çalışırken tarımsal üretimimizi derinden etkileyecek bu anlaşmayı hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum. TBMM'nin bu teklifi reddetmesini, kendi çiftçimizi ve üreticimizi destekleyecek uygulamaların hayata geçmesini diliyoruz."