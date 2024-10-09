Marmaris'te Makilik Alanda Yangın

Muğla Marmaris'te otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme:
Marmaris'te Makilik Alanda Yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Marmaris'te konuşlu yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te Bir Evde Çıkan Yangında Tüm Eşyalar Kül OlduGaziantep'te Bir Evde Çıkan Yangında Tüm Eşyalar Kül OlduGüncel

Yatağan’da Orman YangınıYatağan’da Orman YangınıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Orman yangınları Yangın
Son Güncelleme:
Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu
İmzalar Atıldı, 500 Ton Geliyor: At, Eşek ve Domuz Etine Gümrük İndirimi At, Eşek ve Domuz Etine Gümrük İndirimi!
Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu
Türkiye Satranç Federasyonu Yeni Başkanını Seçti Türkiye Satranç Federasyonu Yeni Başkanını Seçti