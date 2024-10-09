Marmaris'te Makilik Alanda Yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Marmaris'te konuşlu yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA