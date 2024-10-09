Türkiye Satranç Federasyonu Yeni Başkanını Seçti

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) 6. Olağan Genel Kurulu 155 delegenin katılımıyla Ankara Green Park Otel’de yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, başkanlık divanının seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetleme Kurulu raporları okundu. Divan başkanlığını Mithat Ertaş’ın yaptığı olağan genel kurulda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu ibra edildi.

İlk kez 5 Kasım 2012 tarihindeki genel kurulda TSF başkanlığına seçilen ve 12 yılda Türk satrancındaki büyük değişimin mimarı olan Gülkız Tulay, başkanlığa veda etti. Olağan genel kurulda TSF başkanlığı için Fethi Apaydın tek aday olarak katıldı. Oylamada geçerli 149 oyun 135’ini alan Fethi Apaydın, TSF’nin yeni başkanı oldu.

TSF Yönetim Kurulu; Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük’ten oluştu.

Türkiye’de santranca büyük katkılar sağlayan Gülkız Tulay da onursal başkanlığa seçildi.

Kaynak: İHA