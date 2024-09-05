Macron'dan Geleneklere Aykırı Atama: Fransa'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken seçimlerden sonra haftalarca süren görüşmelerin ardından Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i yeni başbakanı ilan etti. Macron'un, siyasi geleneklere aykırı olarak seçimi kazanan sol ittifakın adayı yerine eski bakan Barnier'i ataması dikkat çekti.

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Macron'dan Geleneklere Aykırı Atama: Fransa'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonuçsuz kalan bir erken seçimin ardından haftalarca süren görüşmelerin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i yeni başbakanı olarak atadı. 73 yaşındaki Barnier, 2016-2021 yılları arasında AB'nin İngiltere ile bloktan çıkış görüşmelerine liderlik etti. Muhafazakâr siyasetçi bundan önce çeşitli Fransız hükümetlerinde görev aldı ve aynı zamanda AB Komiserliği yaptı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Macron, geçtiğimiz haftalarda bir dizi potansiyel başbakanı değerlendirdi ancak hiçbiri istikrarlı bir hükümeti garanti edecek kadar destek toplayamadı ve Barnier hükümetinin reformları askıda kalan bir parlamento tarafından kabul ettirebileceğinin garantisi yok. Ancak en azından temmuz başında yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki en büyük partilerden biri olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), bugün erken saatlerde, belirli koşulları yerine getirmesi halinde Barnier'i reddetmeyeceğinin sinyalini verdi.

SIKI BİR AVRUPA YANLISI

Barnier'in sadık bir Avrupa yanlısı olduğu biliniyor. 2021'de muhafazakar partisinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için başarısızlıkla sonuçlanan adaylığı sırasında söylemini önemli ölçüde sertleştirdi ve göçün kontrolden çıktığını ifade etti. Bu Ulusal Birlik tarafından da sık sık dile getiriliyor. Macron'un haziran ayında parlamentoyu erken seçime götürme kumarı, merkezci koalisyonunun düzinelerce sandalye kaybetmesi ve hiçbir partinin mutlak çoğunluğu kazanamamasıyla geri tepti.

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