Almanya'da İsrail Konsolosluğu Yakınında Sıcak Dakikalar! Polis Silahlı Şüpheliyi Vurdu

Almanya'nın Münih kentinde sabah saat 10.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'na yakın bir bölgede bir kişi polis tarafından 'şüpheli' bulunarak vuruldu. Münih polisi tarafından yapılan açıklamada "Karolinenplatz çevresinde, polis kuvvetleri tarafından şüpheli bir kişiye ateş açıldı ve kişi vuruldu" denildi. 'Silahlı şüphelinin' İsrail Konsolosluğu'nın yakınında bir müze olan "Nazi Dokümantasyon Merkezi" civarında vurulduğu belirtildi. Olaya başka kişilerin karışıp karışmadığı ve vurulan şüphelinin sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir bilgi edinilemedi.

BÖLGEDE ALARM DURUMU!

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün yönlendirildiği, şehir merkezindeki Brienner Caddesi ve Karolinenplatz çevresinin giriş çıkışlara kapatıldığı belirtiliyor. Bölgedeki konut veya ofis binalarında bulunanlara içerde kalmalar tavsiye edildi. Alarm durumuna geçilen bölgede bir polis helikopteri de şüpheliyi arama çalışması yapıyor.

Alman medyasındaki görgü tanıklarına dayandırılan bilgilere göre, şüpheli bölgede bulunan Nazi Dokümantasyon Merkezi'ne "omuzda taşınan bir silah" ile yaklaştı ve ardından çevredeki polisler şüpheliye ateş açtı.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Alman medyasında yer alan haberlerde olayın, 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki 11 İsrailli sporcunun öldürülmesinin yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkat çekildi. İsrailli yetkililer bölgedeki İsrail Konsolosluğunun bugün kapalı olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA