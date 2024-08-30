Almanya'dan Sert 'İltica' Kararları: Türkiye'yi Ziyaret Eden Türkler İade Edilecek

Aşırı sağın yükselişte olduğu Almanya'nın iltica politikası da daha sert bir hal aldı. Almanya hükümeti, iltica eden bir göçmenin, ülkesini ziyaret etmesinin "ilticanın düşüş sebebi" sayılmasına karar verildi. Bu durumda, Türkiye’den gelip iltica isteyen bir kişi, ilticası kabul olsun olmasın yeniden Türkiye’ye girip çıkmaya başlarsa, bu durumda haklarını kaybedecek.

Sözcü'nün haberine göre; hükümet ortakları dün yaptıkları toplantıda, Almanya’ya girmeden önce başka ülkede kayıt yaptırmış ilticacıların, o ülkeye iadesinin kolaylaştırılacağını vurguladı. Ülkede yarım milyona yakın ilticacı bulunuyor ve bunların 100 bini de Türk.

ÖNCE AVRUPA'YA SONRA TÜRKİYE'YE İADE

Türklerin bir çoğu da Bulgaristan, Polonya, Yunanistan, Hırvatistan, Avusturya üzerinden geldiği için tekrar oraya gönderilecek, oradan da Türkiye'ye iade edilecek.

Solingen saldırısından sonra alınan bu kararlar, muhalefeti henüz tatmin etmiş değil. Özellikle aşırı sağın yükselişine karşı bir çözüm olmaktan da uzak görülüyor.

İlk ayak basılan AB ülkesinde kayda giren göçmen oraya iade edilecek ve iltica işlemlerine orada bakılacak. Bu kişilere maddi yardım yapılmayacak, ödeme kartı da verilmeyecek. Sadece acil insani ihtiyaçları yani barınma, yeme içme ve hijyen ihtiyaçları sağlanacak. Böylece kaçaklar ve insan tacirlerinin ülkelerine para havalesi de engellenecek.