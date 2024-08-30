Kamala Harris'ten Demokratların Talebine Yanıt: İsrail'e Silah Ambargosu Olacak mı?

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık yarışında Demokratların adayı olan mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, aday olduktan sonraki ilk röportajını, başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile birlikte CNN'e verdi. Harris, ABD-İsrail ilişkileri ve Gazze'deki katliamlarla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan neyi farklı yapacağı sorusunu cevapladı.

7 Ekim saldırılarında yaşananları hatırlatan Harris, İsrail'in kendini savunma hakkına riayet etmeye devam edeceğini ve bu konudaki tavrının net olduğunu söyledi. Harris, şu an önceliklerinin ateşkes anlaşması olduğunu da vurguladı.

'SİLAH POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİK OLMAZ'

Demokrat Parti içinde bir kesimin yoğun şekilde "İsrail'e silah ambargosu" uygulanmasını talep ettiğini hatırlatan sunucunun, "Bu silah politikasında hiçbir değişiklik olmaz mı?" sorusuna, "Hayır. Şu anda anlaşmayı halletmemiz lazım" yanıtını verdi.

İsrail'e desteğini bir kez daha tekrarlayan Harris, bununla beraber çok fazla sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini kaydederek, "Ateşkes anlaşmasını halletmemiz lazım. Bu savaş sona ermeli. Anlaşmayı tamamlamalı ve esirleri çıkarmalıyız. Esirleri kurtaralım ve ateşkesi sağlayalım" dedi.