Göçmen Gemisi Battı 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay, Lampedusa adasının yaklaşık 18,5 kilometre güneybatısında meydana geldi. Kazazedeler, Pazar günü Libya'dan yola çıktıklarını belirtti. 7 Suriyeli erkek, yarı batık tekneden kurtarılarak Lampedusa'ya getirildi. Kurtulanların ifadesine göre, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 21 kişi, sert hava koşulları nedeniyle denize düştü. İtalyan Sahil Güvenliği, kayıplı kişileri bulmak için deniz ve hava araçlarıyla geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Ayrıca, Tunus, Malta ve Libya'dan da yardım istendi.

Akdeniz'de ölen ve kaybolan göçmenlerin sayıları açıklandı

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün (IOM) yayınladığı bir rapora göre geçen yıl 2 bin 500'den fazla, bu yıl ise bin 47 göçmen bu güzergahı geçmeye çalışırken öldü ya da kayboldu.

Raporda yer alan bilgilere göre, geçen yıl 212 binden fazla göçmen ve mülteci Kuzey Afrika'dan Orta Akdeniz'i geçmeye çalıştı.

Çeşitli Akdeniz rotaları üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken en az 3 bin 105 kişi hayatını kaybetti veya denizde kayboldu.

Kaynak: ANKA