ABD Polisinin Kararı Gündem Oldu: 14 Yaşındaki Saldırgan Yetişkin Olarak Yargılanacak

ABD'nin Atlanta kentindeki Apalachee Lisesi'nde, dün meydana gelen silahlı saldırıda iki öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybederken, dokuz kişi de yaralandı. Georgia Soruşturma Bürosu müdürü Chris Hosey, düzenlediği basın toplantısında, 14 yaşında bir öğrenci olan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırının kurbanlarının kimlikleri 14 yaşındaki Mason Schermerhorn, 14 yaşındaki Christian Angulo, 39 yaşındaki Richard Aspinwall ve 53 yaşındaki Christina Irimie olarak açıklandı.

CİNAYETLE YARGILANACAK

NBC'nin aktardığına göre Hosey, "Colt Gray" adlı şüphelinin kolluk kuvvetlerine teslim olduğunu söyledi. Hosey ve Barrow County Şerifi Jud Smith'e göre, yetkililerle işbirliği yapan çocuk, cinayetle suçlanacak ve yetişkin olarak yargılanacak.

Hosey, saldırganın "AR platformu tarzı bir silah" kullandığını söyledi. Smith ise yetkililerin, Gray'in silahını nasıl elde ettiğini ve okula nasıl sokabildiğini henüz bilmediğini belirtti.