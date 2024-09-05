ABD Türkiye'nin BRICS Başvurusuna Ne Dedi? Beyaz Saray'dan O Soruya Yanıt

Türkiye’nin BRICS’e resmi üyelik başvurusunda bulunduğu önce, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl 16'ncısı Rusya'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağı iddia edilmişti.

Türkiye’nin BRICS’e yaptığı başvuru ABD’de de yankılandı. VOA Türkçe’nin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, “ABD tüm ülkelerin ilişki kuracağı ülke ve grupları kendilerinin seçebileceğine inanmaktadır. Sizi planları konusunda Türkiye hükümetine yönlendiriyoruz” dedi.

'TÜRKİYE HALA ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK'

Türkiye’nin BRICS’e yaptığı resmi başvuru ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Salı günü yapılan basın toplantısında Bakanlık sözcüsü Matthew Miller konuya ilişkin bir soru üzerine bu haberler konusunda “Türkiye’nin ABD için çeşitli konularda birlikte çalıştığı önemli bir müttefik olmaya devam ettiğini söylemekten başka bir yorum yapmayacağını” demişti.