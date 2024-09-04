İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yaktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir Filistinlinin evini ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail askerleri, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na başlattığı "operasyonun" 8. gününde kentteki bir evi yaktı.

İsrail askerlerinin Ocak 2023'te Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında öldürdüğü Cevad Bavakne’ye ait evi içindeki eşyalarla birlikte ateşe verdiği belirtildi.

Saldırının ardından kampın çevresinden çekilen İsrail askerlerinin, Cenin Devlet Hastanesi yakınında konuşlandığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail'in saldırılarını genişlettiği kentteki camilerin hoparlörlerinden sirenler çalarken çatışma sesleri de duyuldu.

İsrail ordusu, İsraillilere saldırmakla suçladığı kişiler ve Filistin direniş gruplarına mensup olanların ailelerinin evini yıkma ya da yakmaya başvuruyor.

Filistin'deki İngiliz manda yönetiminden benimsenen bu gelenek, insan hakları örgütlerince "suçun şahsiliği" ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

CENİN'E TAKVİYE KUVVET

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

Cenin ve Tulkerim kentlerine İsrail ordusu yeni takviye kuvvet gönderirken, direniş güçleriyle yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA