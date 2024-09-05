2024 Paris Olimpiyatları'na Katılmıştı! Olimpik Atlet Rebecca Cheptegei Benzin Dökülerek Katledildi

Uganda'nın Olimpik maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşının üzerine benzin dökmesi sonucu tüm organları iflas ederek hayatını kaybetti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, sporcunun vücudunun yüzde 80'i yandı.

OLİMPİYATLARDA YER ALMIŞTI

Erkek arkadaşı tarafından katledilen Rebecca Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda yer almıştı. Cheptegei, kadınlar maratonunu 2 saat 32 dakika 14 saniyelik derecesiyle 44’üncü sırada noktalamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem