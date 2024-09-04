ABD'de Liseye Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var!

ABD'nin Georgia eyaletinde, yerel saatle 11:30'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, dört kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay, eyaletin kuzeyinde bulunan Apalachee Lisesi’nde gerçekleşti.

Barrow County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, olayın Apalachee Lisesi'nde meydana geldiği ve yaralananlar olduğu belirtilse de, tam olarak kaç kişinin etkilendiği ve yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı.

Atlanta'daki Grady Sağlık Sistemi sözcüsü, lise saldırısından bir silah yaralanması vakasının hastanelerine getirildiğini açıkladı.

Şerif ofisi, Çarşamba öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısına kadar ek bilgi paylaşmayacaklarını duyurdu.

Olayın ardından, okul yönetimi öğrenci ve öğretmenleri güvenlik altına almak için karantina uyguladı. Sosyal medyada aktif saldırgan olduğu yönündeki haberlerin hızla yayılmasıyla birlikte yetkililer, olay yerine hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Okul, olaydan yaklaşık bir saat sonra tamamen güvenli hale getirildiğini ve öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

ÖĞRENCİLER OKUL STADYUMUNA TAHLİYE EDİLDİ

CBS’ye bağlı WANF haber kanalının aktardığı bilgilere göre, yerel saatle sabah saat 11 sularında okulun çevresinde yoğun bir polis varlığı gözlemlendi. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde okulun otoparkında ve ön bahçesinde ambulanslar, polisler ve bir sağlık helikopterinin bulunduğu görüldü. O sırada, helikoptere sedyeyle bir yaralı nakledildiği ve öğrencilerin okulun stadyumuna tahliye edildiği bildirildi. Öğrenciler buradan otobüslerle güvenli bölgelere taşındı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırı sonrasında olay yerine intikal etti. FBI Atlanta birimi, sosyal medyada yaptığı açıklamada yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde olduklarını ve onları desteklediklerini belirtti.

GEORGIA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Georgia Valisi Brian Kemp, saldırıya ilişkin bir açıklama yaparak, Apalachee Lisesi'nde yaşanan olayla ilgili tüm eyalet kaynaklarının seferber edildiğini duyurdu. Kemp, "Apalachee Lisesi'ndeki bu trajik olay karşısında eyaletin tüm imkanlarını devreye sokmuş bulunuyoruz. Barrow County ve eyalet genelindeki okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenciler için dualarımızı eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden ve ekibinin olayla ilgili bilgilendirildiği, Biden’ın İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood-Randall aracılığıyla saldırı hakkında sürekli bilgilendirildiği ve federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyonun sürdürüldüğü belirtildi.