ABD Çin’in New York Başkonsolosunu Sınır Dışı Etti

ABD, Çinli diplomatı sınır dışı etti. ABD basınında yer alan haberlerde, New York Valisi Kathy Hochul'un eski yardımcısının Çin adına casuslukla suçlanmasından bir gün sonra Çin'in New York Başkonsolosu’nun sınır dışı edildiği aktarıldı. Haberlerde, Hochul'un bir etkinlik sırasında “başkonsolosun sınır dışı edilmesi arzusunu ilettiğini ve başkonsolosun artık New York misyonunda olmadığı konusunda bilgilendirildiğini” söylediği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

SUN VE KOVASI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hochul'un eski yardımcılarından 41 yaşındaki Linda Sun, dün milyonlarca dolar ve hediyeler karşılığında gizlice Çin hükümetinin bir ajanı olarak hareket etmekle suçlandı. Sun ve eşi 40 yaşındaki Chris Hu, dün sabah tutuklanmalarının ardından Brooklyn'deki ABD Sulh Yargıcı Peggy Kuo'nun önünde suçlamaları kabul etmedi.

MİLYONLARCA DOLARLIK İHALE AYARLADI İDDİASI

Brooklyn'deki federal savcılar, Sun'ın Tayvan hükümetinin temsilcilerinin yetkililerle görüşmesini engellediğini ve üst düzey bir New York eyalet yetkilisinin Çin'i ziyaret etmesini ayarlamaya çalıştığını öne sürerek, bunun karşılığında Çin hükümet temsilcilerinin, Çin'de ticari faaliyetleri olan Hu için milyonlarca dolarlık ihaleler ayarladığını iddia etti. Savcılar, Sun ve Hu'nun Çin’den aldıkları paraları 2024 model bir Ferrari Roma spor arabanın yanı sıra New York’taki Long Island'da ve Hawai’deki Honolulu'da yaklaşık 6 milyon dolar değerinde mülk satın almak için kullandıklarını söyledi.

Öte yandan Vali Hochul’a soruşturma kapsamında herhangi bir suçlama yöneltilmezken, görevini kötüye kullandığı tespit edilen Sun, Mart 2023'te işten çıkarıldı. Vali Hochul, Sun'ın eylemlerini derhal yetkililere bildirdi.

Kaynak: İHA