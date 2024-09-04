İtalya'da Inter Taraftarları Arasında Kavga! Mafya Liderinin Oğlu Öldü

İtalya'nın Milano kentinin futbol takımı Inter'in taraftar grubundan iki kişinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 de kişi de yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının aktardığı bilgilere göre Milano'nun Cernusco sul Naviglio semtinde Inter taraftar gruplarından "Ultra Interisti"nin tribün liderlerinden 49 yaşındaki Andrea Beretta ile 39 yaşındaki Antonio Bellocco arasında bu sabah saatlerinde yaşanan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Bellocco'nun Beretta'yı silahla yaraladığı, Beretta'nın ise buna karşılık Belocco'yu boğazından bıçakladığı ifade edildi. Belocco'nun aldığı bıçak yarası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği, Beretta'nın da bacağından yaralandığı kaydedildi.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

İtalyan basınındaki diğer haberlerde, sosyal medya platformlarında ikilinin beraber göründüğü fotoğraflar olduğu ve arkadaş gibi göründükleri, buna karşın kavganın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Kavgada ölen Bellocco'nun, güneydeki Reggio Calabria kenti ve çevresinde faaliyet gösteren uluslararası organize suç örgütü “Ndrangheta” ile bağlantısı olduğu ve ocak ayında hapishanede ölen mafya lideri Giulio Bellocco'nun oğlu olduğu ifade edildi.

Haberlerde, Ndrangheta'dan suç kaydı da bulunan Antonio Bellocco'nun yaklaşık bir yıl önce Inter taraftar grubunun liderliğine gelmesinin bugünkü kavgaya yol açan nedenlerden biri olabileceği aktarıldı.