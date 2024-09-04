Milli Para Halterci Nazmiye Muratlı Bronz Madalya Kazandı

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Nazmiye, 45 kiloda final müsabakasına çıktı. İlk hakkında 104, ikinci hakkında 107, üçüncü hakkında da 108 kilo kaldıran 45 yaşındaki milli sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Londra 2012 ve Rio 2016'nın şampiyonu Nazmiye Muratlı, paralimpik oyunlarında 3 madalya kazanan ilk para halterci oldu.

Altın madalyayı Çin'den Lingling Guo 122 kiloyla kendine ait dünya ve paralimpik rekoru kırarak kazanırken, gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Zoe Newson 109 kilo kaldırarak aldı.

Kaynak: AA