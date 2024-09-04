Victor Osimhen Galatasaray'da! İşte Maliyeti...

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, Victor Osimhen'in kiralık transferi için kulübü Napoli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini duyurdu.

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Victor Osimhen Galatasaray'da! İşte Maliyeti...

Galatasaray Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirttiği Victor Osimhen ve kulübü Napoli ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

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