Solingen Saldırganı Teslim Oldu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki düzenlenen bıçaklı saldırının zanlısı polise teslim oldu. Kuzey Ren Vestfalya Polisi’nden yapılan açıklamada, “Özel kuvvetlerin de dahil olduğu ileri soruşturmalar kapsamında Solingen'de belediyeye ait bir konaklama tesisi de arandı. Burada bulunan ve başlangıçta kimliği bilinmeyen faille temas halinde olduğu söylenen bir kişi polis karakoluna götürüldü. Soruşturmanın mevcut durumuna göre bu kişi bir tanıktır. O akşamın ilerleyen saatlerinde 26 yaşında bir erkek soruşturma makamlarına teslim oldu ve saldırıdan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi” denildi.

SAVCILIK: SALDIRGAN IŞİD ÜYESİ

Almanya Federal Savcılığı, saldırganın Suriye vatandaşı Issa Al H adında bir IŞİD üyesi olduğunu duyurdu. Almanya Federal Savcılığı, Federal Adalet Divanı’na tutuklama emri sunduğunu ve zanlının tutuklu yargılanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA