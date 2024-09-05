Alarmlar 9 Saat Hiç Susmadı! Rusya'dan Ukrayna'ya 78 İHA'lı Saldırı

Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırı düzenledi. "Şahed" tipi 78 İHA'nın 60'ı imha edildi. Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, saldırılar nedeniyle alarmın 9 saat boyunca çaldığını söyledi.

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Alarmlar 9 Saat Hiç Susmadı! Rusya'dan Ukrayna'ya 78 İHA'lı Saldırı

Rusya gece ve sabaha karşı Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Rus ordusunun fırlattığı 78 İHA'nın 60'ı imha edildi, ikisi Rusya'ya döndü, birisi Belarus'a doğru uçtu, 15'i ise Ukrayna topraklarında kayboldu. Saldırıda yıkım veya can kaybı yaşanmadı.

KİEV'DE ALARMLAR 9 SAAT SÜRDÜ

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başkent Kiev'e İHA saldırısının düzenlendiğini duyurdu.

Popko, saldırılar nedeniyle alarmın 9 saat boyunca çaldığını söyledi. "Halihazırda Kiev'de herhangi bir can kaybı veya hasar yok. Şu anda başkente yönelik potansiyel bir hava tehdidi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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