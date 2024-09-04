Rusya'da Lviv'i vurdu! 'Düşman, Ukrayna'da Yine Saldırdı'

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı füze saldırısında en büyük zararı Lyiv kenti gördü. Üçü çocuk olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin yaptığı açıklamada en az 50 apartman bloğu ve özel evin hasar gördüğü ifade edildi.

'DÜŞMAN YİNE SALDIRDI'

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Düşman, Ukrayna'da yine saldırdı. En büyük zararı Lyiv gördü. Şu an itibariyle 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri enkazı temizliyor ve arama çalışmalarına devam ediyor." denildi.

Kurtarma ekiplerinin 12 kişiyi kurtardığı kentte psikologlar ve bir operasyon merkezi konuşlandırıldı. Polis, etkilenen sakinlerin ifadelerini alıyor ve komşu binalarda herhangi bir mağdur olup olmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: DHA